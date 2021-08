DC FanDome: tráiler, horario y todo lo que sabemos de la versión 2021

DC FanDome es uno de los eventos más importantes para los fanáticos del universo de DC Comics, donde se conocen los próximos lanzamientos que tiene programada la compañía.

¿Cuándo y dónde?

a mejor experiencia global para los fanáticos regresará el sábado 16 de octubre a las 10:00 pm hora Colombia, con una transmisión épica, en vivo y con contenido completamente nuevo.

Los fanáticos podrán ver contenido nuevo y celebrar a las estrellas y creadores de sus películas favoritas, series de televisión animadas y de acción en vivo, juegos, historietas, lanzamientos de entretenimiento en el hogar y más.

Los títulos incluyen Aquaman: King of Atlantis, Aquaman y el Reino Perdido, The Batman, Batman: Caped Crusader, Batman: Fear State, el crossover de cómics Batman / Fortnite, Batwheels, Batwoman, Black Adam, Black Manta, Catwoman: Hunted, DC League of Super-Pets, DC’s Legends of Tomorrow, DC’s Stargirl, DC Super Hero Girls, DMZ, Doom Patrol, The Flash (películas y TV), Gotham Knights, Harley Quinn, Injustice, una actualización sobre Milestone Universe, Naomi, Nubia y las Amazonas, Pacificadora, ¡Shazam! Fury of the Gods, Suicide Squad: Kill the Justice League, Supergirl, Superman & Lois, Sweet Tooth, Teen Titans Go !, Titans, Young Justice: Phantoms, Wonder Woman Historia, Wonderful Women of the World y más.

El evento virtual gratuito y una vez más dará la bienvenida a los fanáticos de todo el mundo para que se sumerjan en el DC Multiverse en DCFanDome.com. DC FanDome 2021 también estará disponible en Twitch, YouTube, Facebook y Twitter, brindando a los fanáticos más formas de ver los eventos que se desarrollan en el Salón de los Héroes de DC FanDome.

DC Kids FanDome también se lanzará con una experiencia especial para niños a la que se accede por separado en DCKidsFanDome.com.



Antes de DC FanDome y el día del evento en sí, DC UNIVERSE INFINITE lanzará más de 300 cómics y novelas gráficas disponibles para leer GRATIS con el registro.

Toda la programación de DC FanDome tendrá subtítulos en 12 idiomas, incluidos árabe, portugués brasileño, chino tradicional, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso y español.