DC sigue con los planes LGTBI y Superman sería el próximo personaje homosexual

El último hijo de Krypton está en la mira de la compañía, donde tienen planes para el personaje, que podría volverse homosexual en los próximos cómics.

Hace algunos días se conoció que Robin es bisexual, una confesión que no era sorpresa para los fanáticos de las historietas, pero ahora el secuas de Batman no será el único en pertenecer a la comunidad LGTBI, pues según se conoció, Superman también sería homosexual.

Según las palabras de Ethan Van Sciver, exempleado de DC Comics, la compañía tiene planes para que Superman y la Mujer Maravilla salgan del clóset.

“DC Comics está haciendo que Superman sea gay. Clark Kent se va. Jonathan Kent se hace cargo y están anunciando que es gay”, escribió el artista a través de su cuenta de Twitter.

5. Wonder Woman, Superman, Aqualad and Robin are Gay or Queer.

6. Struggling against YA and Manga, DC releases embarrassingly awful GOTHAM HIGH and I AM NOT STARFIRE.

7. Bendis leaves bank-breaking exclusive deal for DARK HORSE COMICS.

8. THE SUICIDE SQUAD bombs at box office.

— TRUSTED MEMBER OF THE MEDIA (@EthanVanSciver) August 18, 2021