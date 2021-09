Stereophonics anuncia nuevo disco con el sencillo ‘Hanging On Your Hinges’

La banda galesa de rock alternativo, Stereophonics, anunció su duodécimo álbum denominado ‘Oochya!’, el cual será estrenado el 4 de marzo de 2022, y estará compuesto de potentes temas como el revelado recientemente, titulado ‘Hanging On Your Hinges’.

De acuerdo con una entrevista de Kelly Jones al medio NME, este nuevo disco fue grabado solo en siete días, y fue producido por el artista junto con Jim Lowe y George Drakoulias. Además, lo describió como un álbum “90% up-tempo”, creado para conmemorar el aniversario 25 de la banda.

Sobre el título del nuevo proyecto, Jones declaró al mismo medio: “fue una palabra que comencé a escribir en el estudio, ¡pero no sé de dónde diablos vino! (…) Me gustan discos como Aerosmith’s Pump o Los Rolling Stones Grrr! y Honk, donde la palabra no significa nada pero te da un sabor. Creo que el título tiene mucho que ver con el estado de ánimo del disco. Una vez que vayas a llamar a tu disco Oochya!, no puede ser demasiado introspectivo”.

Escuche acá el nuevo sencillo de Stereophonics, ‘Hanging On Your Hinges’: