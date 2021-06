Joanne Linville, famosa estrella de Star Trek, muere a sus 93 años

Joanne Linville, una de las integrantes de Star Trek, falleció el pasado domingo a sus 93 años, tal y como lo reportó Variety. La conocida actriz fue la primera en darle vida a la comandante romulana en la serie original de Star Trek.

Linville tuvo su primera aparición en la película El desfiladero del cobre, después de eso, su rostro comenzó a apoderarse de la televisión en aquel entonces, haciendo parte de proyectos como Dinastía, Los Ángeles de Charlie, Colombo, Hawai 5-0, entre otros.

Familiares, amigos y colegas lamentaron el deceso de la actriz, entre ellos Mark Ruffalo, quien despidió a su mentora con unas sentidas palabras:

“Joanne fue mi maestra y una de las personas más importantes en mi vida para crecer como actor y como persona”, aseguró el actor, añadiendo que “me enseñó todo lo que sé acerca de ser acto, la amaba mucho y amaba a su familia”.

Joanne entregó su vida a la actuación, tanto así que también tuvo tiempo para ser profesora de este arte, con una experiencia que le respaldó su libró “Seven Steps to an Acting Craft”, escrito en 2011 y dedicado a quienes se quieren convertir en actores de primer nivel.

De paso, Ruffalo recordó una de sus anécdotas de vida que vivió junto a la actriz:

“Vivía en San Diego, y me dedicaba a fumar marihuana, pero seguí el consejo de un amigo y pedí una audición con la profesora Joanne Linville. Tras entrevistarme durante diez minutos me dijo “tú perteneces a este lugar, cariño”. Me emocioné, porque nunca nadie me había dicho que perteneciera a ningún lugar”.