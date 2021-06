Drástico cambio físico de Brendan Fraser, ‘George de la selva’, conmocionó al mundo

Brendan Fraser fue el galán que conquistó el cine iniciando los 2000 gracias a su personaje como ‘George de la selva’, la versión cómica que el mundo vio del llamado ‘Tarzán’, además, también fue la cara visible de ‘La Momia’.

En esta oportunidad el actor volvió a ser noticia gracias a su participación en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, donde sorprendió con su cambio físico, el cual, según usuarios en redes sociales, no se asemeja en nada con el que el mundo lo conoció en sus personajes anteriormente nombrados.

tal y como segura el diario La Nación, el actor asumió un nuevo reto en su carrera profesional, por eso interpretará a un personaje que sufre de obesidad, así que sus 272 kilos, para participar en la película The Whale, no son gratos.

Después de años de ausencia en la actuación, Brendan atendió el llamado de Darren Aronofsky, el director que se encargará de la próxima entrega para la que Fraser aceptó cambiar su aspecto físico.

Pese a que Fraser no suele hacer uso de las redes sociales, eso no significa que su nuevo aspecto no sea motivo de conversación por aquel medio.