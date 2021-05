Space Jam: A New Legacy revela pósters con los nuevos personajes de la película

Cada vez se conocen más detalles de la nuevo producción que prepara la Warner Bros. con Space Jam: A New Legacy, la nueva generación del histórico encuentro de básquetbol que jugaron los Looney Tunes con Michael Jordan.

En esta oportunidad será LeBron James el encargado de liderar el equipo de los Tunes, por esta razón, a través de las redes sociales de la Warner se compartieron imágenes de los nuevos integrantes de la película, el llamado Goon Squad, conformado por Arachnneka, The Brow, Wet-Fire, White Mamba y Chronos, interpretados por Nneka Ogwumike, Anthony Davis, Klay Thompson, Diana Taurasi y Damian Lillard.

Introducing the Goon Squad! Arachnneka, The Brow, Wet-Fire, White Mamba, and Chronos are stepping up to the Tune Squad in Space Jam: A New Legacy – in theaters and streaming on HBO Max* July 16. #SpaceJamMovie pic.twitter.com/42tc3pbXJR

— Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) May 13, 2021