¿Se viene colaboración? Elton John reveló que estuvo trabajando con Metallica

En medio del reciente episodio de su programa ‘Rocket Hour’, de Apple Music, Elton John reveló que estuvo trabajando con Metallica y haciendo grandes cosas con otros artistas.

“Acabo de hacer algo con Metallica. Durante el período de confinamiento he estado trabajando con Gorillaz y gente del estilo. No he realizado ningún material de Elton, pero he estado haciendo grandes cosas con otra gente”, aseguró el cantante británico.

Pese a que Elton no dio mayor detalle sobre de qué se trata ese “algo” que hizo con la banda estadounidense, algunos fanáticos empezaron a especular sobre una posible colaboración.

Cabe recordar que Miley Cyrus hace unos meses anunció que lanzaría un álbum de covers de Metallica, donde Elton John participaría tocando el piano en la canción ‘Nothing Else Matters’, por lo que muchos se preguntan si ese proyecto era al que se refería el artista de 74 años.

