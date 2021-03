Evanescence regresa con su nuevo álbum ‘The bitter Truth’

Después de 10 años sin sacar música nueva, Evanescence estrenó durante este viernes su nuevo álbum ‘The bitter Truth’ y emocionó a toda su fanática, que desde hace mucho tiempo esperaba con ansias el regreso de la banda.

En medio de una entrevista con medios mexicanos, Amy Lee reveló que en este nuevo álbum la banda relata algunas de sus experiencias y momentos importantes, sobretodo aquellos no tan buenos que atravesaron durante su ausencia. Además, por primera vez grabaron a distancia, debido a la pandemia por coronavirus, y dejaron ver un poco de cómo fue todo ese proceso en el video oficial de ‘Wasted On You’.

“Al hacer el video dijimos: ‘qué es lo que le podemos dar a los fans que realmente muestre lo que estamos viviendo todos’, y es la primera vez en nuestra carrera que mostramos nuestra casa, nuestra familia. (…) Fue muy difícil hacer el disco en pandemia, no podíamos estar juntos, hubo un intercambio mágico en un estacionamiento donde el productor me entregó el equipo y me dijo tienes que trabajar tu sola en esto”, manifestó Lee

Pero no solo ‘Wasted On You’ tiene un gran significado de fondo, pues según Amy ‘Use My Voice’ fue un grito a todos aquellos que buscaban callar a otros durante las elecciones presidenciales del año pasado en Estados Unidos.

“Durante el año pasado no dejaban de decirnos que nuestras voces no importaban, que no contaban, y que simplemente debíamos cerrar la boca (…). Pensé ‘Tenemos una plataforma. Deberíamos usarlo para alentar a la gente, inspirarla y empoderarla para que voten”, aseguró Amy Lee.

Finalmente, la líder de la banda reveló que para la creación de este nuevo álbum se inspiraron en géneros diferentes al rock, sin dejar a un lado su toque oscuro y dramático.