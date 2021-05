Ryan Reynolds y su guiño de cómo sería su personaje en Mortal Kombat

Hace tan solo un par de semanas se estrenó una de las películas más esperadas del 2021, se trata de Mortal Kombat, la nueva versión del videojuego que llegó a la gran pantalla (o a la chica en HBO Max).

Como era de esperarse, la sangrienta adaptación del videojuegos trajo a los legendarios personajes que hacen parte de esta gran franquicia que ha atravesado por las diferentes generaciones de las consolas.

ALERTA SOPILER

La ausencia de Johnny Cage en la película de Mortal Kombat abrió debate sobre una posible secuela que pueda incluir al personaje, que entre otras cosas dejó abierta la pregunta sobre quién podría darle vida a Cage en el caso de una segunda parte de la cinta.

Las respuestas no se hicieron esperar, y en Twitter todos apuntaron hacia Ryan Reynolds, si, en encargado de ser el mercenario de Marvel.

Tal parece que los fanáticos de Deadpool ahora quieren ver a Reynolds como Johnny Cage, y como el actor no se niega a nada, pues dejó una muestra de cómo sería su adaptación en Mortal Kombat (en caso de haber una segunda parte y sea el elegido).

What do I do with casting rumors and wireless competitors upset that @usnews just named @Mintmobile 2021’s best cell phone plan?

Finish ‘em!! pic.twitter.com/RlAVA8iAzq

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 28, 2021