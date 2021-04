Mortal Kombat le hizo fatality a Godzilla vs. Kong y Wonder Woman 1984 con su estreno

La nueva adaptación de Mortal Kombat fue uno de los lanzamientos más esperados de la primera mitad del 2021, entrando, además, en el grupo de películas estrenadas en medio de la pandemia, un reto bastante importante que asumió Warner Bros.

Más de cine

Con esta nueva entrega, la compañía llegó a los cines (habilitados) en Latinoamérica, pero gran parte de su público se situó en HBO Max, así que ya se conocieron las cifras sobre el estreno de Mortal Kombat.

En época de pandemia, las plataformas streaming tuvieron un protagonismo de vital importancia para los fanáticos del cine, además, las compañías asumieron el reto de sacar adelante el desarrollo de las producciones, así que los servicios digitales fueron de gran ayuda para poder ejecutar sus planes.

¿Qué Tal Esto?

Junto con Godzilla vs. Kong y Wonder Woman 1984, Mortal Kombat tenía altas expectativas con su estreno, las cuales superaron todo índice gracias a las cifras que fueron entregadas y con las que según Spoiler, la sangrienta adaptación superó tanto a Godzilla vs. Kong, como a la heroína de DC.

Para hablar de números, Godzilla vs. Kong alcanzó 3.6 millones de hogares en cinco días, mientras que Mortal Kombat alcanzó los 3.8 millones de hogares que vieron la película en Estados Unidos.

Por ahora la adaptación del videojuego se roba el protagonismo en HBO Max, además en las salas de cine que se encuentran habilitadas por temas de covid-19.