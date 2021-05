Roger Waters se pronuncia ante el paro nacional y manda contundente mensaje a Iván Duque

Roger Waters, la mente creativa de Pink Floyd, se ha pronunciado a la situación que se vive en Colombia de cara al paro nacional y las multitudinarias manifestaciones que se ha adelantado durante los nueve días de protestas en el país.

A través de su cuenta de Twitter, Waters publicó un video en el que hace un llamado al presidente de Colombia, Iván Duque, a quien le pide que interponga el cese de la violencia.

“Dejen de matar a nuestros niños”, pide el exintegrante de Pink Floyd en su video, donde hace un recorrido por su estudio y muestra sus instrumentos musicales.

“Para mis amigos de Colombia. Este es un mensaje para darle más alcance a los mensajes de redes sociales por la crisis que actualmente están viviendo. Bajo la presidencia de Iván Duque hay mucho conflicto, mucha tensión”.

🇨🇴🇨🇴🇨🇴 #SOSColombia@IvanDuque

STOP KILLING OUR CHILDREN.

BASTA GO AWAY !!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/xpyAZCEEyj

— Roger Waters (@rogerwaters) May 7, 2021