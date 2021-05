Tom Morello se pronuncia ante el paro nacional: “Solidaridad a todos nuestros hermanos y hermanas en Colombia”

Tom Morello, integrante de Rage Against the Machine, se pronunció a través de sus redes sociales para mandar mensajes de apoyo ante la situación que vive Colombia, rechazando las decisiones de la fuerza pública y las víctimas que han dejado las manifestaciones que ya suman siete días en territorio nacional.

Rockactividad

El exintegrante de bandas como Prophets of Rage y Audioslave citó las publicaciones que conoció a través de redes sociales, donde se evidencian las multitudinarias manifestaciones que se viven en Colombia, enviando un mensaje a los ciudadanos que se enfrentan a la represión de la policía:

“¡Solidaridad a todos nuestros hermanos y hermanas en Colombia que se enfrentan a la represión económica y al terror policial!”, dice unos de los tuits del guitarrista.

Solidarity to all our brothers & sisters in Colombia standing up against economic repression & police terror! https://t.co/Ua6q97JWVr

En otro de sus Tuits, Morello resalta la unión de los colombianos al sentar voz de protesta para defender sus derechos, citando el baile de las tres activistas LGBTQI, quienes se tomaron la Plaza de Bolívar el pasado 28 de abril, día que se convocó al paro nacional.

¡Sindicatos y trabajadores en Colombia defendiendo sus derechos frente a la agresión policial!, escribió el músico al conocer el baile de las activistas.

WE SEE YOU Unions & workers in Colombia standing up for their rights in the face of police aggression! And salute these BADASS women vogueing their way to freedom! https://t.co/dyq1OKFbjh

— Tom Morello (@tmorello) May 4, 2021