Mia Khalifa se pronuncia ante el paro nacional en Colombia: “Estamos contigo”

La exactriz de cine para adultos, Mia Khalifa, se sumó al llamado internacional que hacen los manifestantes para clamar ayuda fuera del país usando las redes sociales.

Khalifa, de origen libanés, y quien se ha mantenido siempre firme en la lucha de su su país, dejó claro que apoya a Colombia en el paro nacional que ya suma ocho días de manifestaciones, como bien lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter, donde no solo recordó el activismo hacia su país, sino que ahora se ha fijado en Colombia.

“Estamos contigo de la forma que nos necesites”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter, donde además con un emoji dejó claro que tanto Líbano como Colombia cuentan con su apoyo.

Lebanon 🤝 Colombia We are with you in any way you need us 🇨🇴 ♥️ 🇱🇧 https://t.co/jzSHkvoCSN

Mia reaccionó a un tuit que compartió el usuario @felipemnzp a través de aquella red social, con el que solicitó “atención e intervención internacionales como sea posible” resumiendo con una serie de imágenes la situación que se vive en el país.

Please do not scroll past these without sharing on your socials. We need as much international attention and intervention as possible#SOSCOLOMBIA pic.twitter.com/RFfs8pBTzi

— FELIPE (@felipemnzp) May 4, 2021