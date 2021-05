Red Hot Chili Peppers vende parte de su catálogo de canciones

La agrupación Red Hot Chili Peppers se sumó a la tendencia de diferentes artistas como Bob Dylan, Neil Young o Fleetwood Mac, quienes han optado por vender parte de su catálogo de canciones para ganar una gran suma de dinero que ya no obtienen por la venta de discos.

De acuerdo a Billboard, la banda de funk rock estadounidense vendió los derechos editoriales de algunas de sus más populares canciones como Under the Bridge, Give It Away, Dani California y Knock Me Down, a la empresa británica Hipgnosis Songs Fund por más de 140 millones de dólares.

Por el momento se desconocen más detalles sobre el acuerdo de los intérpretes de Californication para vender los derechos de algunas de sus canciones.

Por otro lado, Chad Smith, baterista de la banda, declaró en días anteriores que los RHCP se encontraban preparando un nuevo álbum que los tenía muy ansiosos, pues todos los integrantes lo consideran como algo “muy emocionante”.