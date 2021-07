Profesora perdió su trabajo por tener cuenta en OnlyFans

Amy Kupps, de 32 años, es una docente de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, que terminó perdiendo su trabajo como maestra debido a que también laboraba en OnlyFans generando contenido para adultos.

Mire también:

De acuerdo al portal The Mirror, la mujer, quien llevaba más de siete años dando clases de historia a niños de 12 y 13 años, siempre soñó con ser actriz o tener su participación en la revista Playboy; por lo que decidió primero incursionar en Instagram, donde tuvo gran acogida por parte de los internautas gracias a sus fotografías que parecían de celebridad.

Ante el éxito de su perfil de Instagram, en 2019 el esposo de Kupps le propuso que abriera una cuenta en OnlyFans, donde además de continuar generando contenido, podía obtener una ganancia por ello, y que él se encargaría de tomarle las fotografías para atraer a más suscriptores.

La mujer, quien alcanzó ganancias de hasta 150.000 dólares, siempre mantuvo en secreto su ‘segundo trabajo’. Hasta que en 2020 su esposo no soportó que su pareja recibiera más atención por parte de sus fanáticos, por lo que le solicitó el divorcio.

“Mi esposo no podía soportar que hubiera hombres en línea que me mimaban con regalos mucho más caros que él”, expresó Amy al medio The Mirror.