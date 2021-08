Profesora abrió OnlyFans y se perfila como una de las mujeres más sensuales de la plataforma

OnlyFans sigue conquistando nuevos perfiles y en esta oportunidad llegó hasta las aulas de clase para llevarse a una docente, quien se dejó seducir por el dinero.

Courtney Tillia es el nombre de la profesora que se perfila como una de las mujeres más sensuales en OnlyFans, y que ahora lamentó la información de la sonada disolución de la pornografía dentro de la plataforma, una noticia que sin duda fue un golpe duro para quienes tienen OnlyFans como fuente de ingreso.

Aunque la docente lleva poco tiempo dentro de la plataforma, ha logrado acumular entre 20 mil y 100 mil dólares por mes, cifra que le ha servido para promover cada vez más su contenido en OnlyFans.

Ahora bien, al igual que algunas de sus colegas, también hizo referencia al dinero que recibe en OnlyFans a comparación del pago por su trabajo como maestra, pero aún así, con el posible giro que daría la plataforma, no considera regresar a las aulas de clase.

“Cuando era maestra, mi familia realmente tenía problemas económicos”, aseguró Tillia para The New York Post, destacando que “OnlyFans me permite la libertad financiera. Puedo proporcionar todo lo que mi familia necesita y más”, comentó para el mismo medio.

