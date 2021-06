Pelé envía mensaje de aliento a Mbappé por la eliminación de Francia

Kylian Mbappé se convirtió en e protagonista de la eliminación de Francia en una serie de penales en la que Suiza logró sacar la victoria y clasificar a la siguiente ronda de la Eurocopa.

Suiza logró superar a la actual campeona del mundo después de lograr la victoria desde los doce pasos con un resultado de 5-4, instancia a la que ambas selecciones empataran 3-3 en un partido que sacó chispas.

Después del penal fallido de Mbappé, medios deportivos destacaron al francés en sus portadas gracias a su actuación en el partido. Sin embargo, al delantero del PSG le apareció un defensor en Brasil, nada más y nada menos que “El Rey” Pelé.

A través de sus redes sociales el veterano astro brasilero le envió un mensaje de liento a Mbappé, con el que le pidió seguir adelante con su carrera:

“Mantén la cabeza en alto, Kylian! Mañana es el primer día de una nueva era”, escribió Pelé al jugador francés, de quien se ha declarado fan en diferentes oportunidades.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.

— Pelé (@Pele) June 28, 2021