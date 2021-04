Noel Gallagher estrena canción y anuncia próximo álbum

Noel Gallagher y su banda High Flying Birds sorprendieron a todos sus fanáticos con el estreno de su nueva canción ‘We’re On Our Way Now’, que fue lanzada como un adelanto de su próximo álbum de estudio que estará compuesto de los más grandes éxitos de la agrupación.

Este nuevo disco, denominado Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021), será lanzado el próximo 11 de junio para celebrar la década de trayectoria que tiene la agrupación liderada por el exOasis, quien declaró a través de su cuenta de Twitter que además de ‘We’re On Our Way Now’, el álbum contará con otra nueva canción.

“¿10 años de Noel Gallagher’s High Flying Birds? ¡Caray! … ¡Sólo piensen en todas las cosas que PODRÍA haber hecho en ese tiempo! (…) El título se me ocurrió una tarde, en la mesa de la cocina. Es un dicho, ¿no?: ‘Volver por donde hemos venido’. La verdad es que me pareció un título estupendo. Por eso tiene el vol. 1. Porque si hay otro, ¡no se me ocurre otro título!”, expresó el mayor de los Gallagher.

Acá está el nuevo sencillo de los High Flying Birds de Noel Gallagher: