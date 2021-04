Toma todo mi dinero: Radiohead y Foo Fighters diseñan bicicletas con fines benéficos

No solo Radiohead y Foo Fighters se han sumado a esta causa, también lo hicieron LCD Soundsystem, Phoebe Bridgers, Khruangbin, Dinosaur Jr., Oh Wonder y Underworld quienes pusieron a flote su imaginación para diseñar una nueva línea edición limitada de bicicletas.

Rockactividad

Esta idea nació para la marca Brompton, y la idea es recaudar fondos para ayudar a Crew Nation, organización que vela por los músicos que se han visto en dificultades económicas por la pandemia.

La venta de las nuevas bicicletas estarán disponibles hasta el próximo 12 de junio en la página oficial de la web oficial de Brompton.

Pantalleros

En un comunicado, Ed O’Brien de Radiohead aseguró que “amamos a nuestra gente y amamos nuestras bicicletas Brompton”, como parte del anuncio de la cicla.

¿Qué tal este diseño?