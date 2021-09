“No hay ‘mache’ ni ‘hembre'”: profesor echará a alumnos que hablen así

En los últimos días se conoció la historia de una persona que solicitó ser llamado “compañere” en plena clase virtual. Ante dicho acontecimiento, un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México declaró que explusaría a todo aquel que utilice el denominado ‘lenguaje inclusivo’.

“No vayan a empezar ustedes como en el video que está circulando de que es compañere, alguien me dice eso y lo saco de aquí, si alguien empieza con sus jaladas, sácate de aquí (…) Ustedes deben entender que hay dos géneros, masculino y femenino, hay un macho y una hembra en los animales, no hay mache ni hembre, por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí”, manifestó el docente, quien sin darse cuenta fue grabado por sus alumnos y denunciado frente a la institución.

Frente a dichas declaraciones, la Universidad Autónoma del Estado de México declaró:”los valores y los principios de integridad e inclusión son ejes prioritarios de la Administración Universitaria 2021-2025, por lo que no comparte expresiones que vulneren a la comunidad universitaria o a la sociedad en general”.

Además, le solicitó a los trabajadores de la entidad “guiarse con fundamento en los valores que abonen al desarrollo profesional y humano de la sociedad en su conjunto, principalmente de las juventudes”.

Mire acá el video del profesor que sacará de clase a los que utilicen lenguaje inclusivo: