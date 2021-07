Netflix estaría pensando en entrarle al mundo de los videojuegos

Netflix ya estaría alistando su próxima arma para tomar la delantera en los servicios streaming, por eso todo parece indicar que la compañía estaría meditando la posibilidad de entrar en el mundo de los videojuegos.

Según la información suministrada por Bloomberg, la plataforma estaría cerca de incluir videojuegos dentro del catálogo de contenidos, de esta manera ampliaría la oferta y estaría dispuesto a ofrecer películas, series, documentales y títulos de videojuegos.

Con esa idea, según la agencia, Netflix se trazó el objetivo de aumentar su audiencia para apuntarle también al público gamer, y de esta manera ir un paso más adelante de HBO Max, Disney+ y más servicios streaming que vienen en camino.

“Los videojuegos le dan a Netflix otra forma de atraer nuevos clientes y también de ofrecer algo que ninguno de sus competidores directos ofrece actualmente. Walt Disney Co., WarnerMedia de AT&T Inc. y Amazon.com Inc. tienen acceso a deportes en vivo, pero no tienen juegos dentro de sus principales servicios de video”, aseguró Bloomberg.