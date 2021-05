Historia de ‘La mujer zombie de Seattle’ se toma las redes sociales

En Twitter se divulgó un video de una ciudadana que algunos afirmaron que tenía un aspecto ‘extraño’, por el cual fue apodada como ‘La mujer zombie de Seattle’. Al parecer, la implicada tenía apenas algunos mechones de pelo en su cabeza, polvo blanco en su cara y marcas negras alrededor de su boca.

Además, la mujer aparentemente tenía un pie herido que dificultaba su caminar, al igual que manchas de sangre en su abdomen que podrían indicar que estaba herida.

En las grabaciones difundidas inicialmente en TikTok, la implicada aparece gritando mientras camina sobre la vía, donde posteriormente unos Policías intentan ayudarla, mientras ella grita “no me lleven al hospital (…) no se lleven a mi bebé (…) no se lleven mi dinero”.

Hasta el momento no se conoce el estado de salud de la mujer ni la razón por la cual tenía dicho aspecto. Algunos internautas afirmaron que podría tratarse de un evento publicitario, mientras que otros indicaron que se trataría de un caso de abuso de drogas o violencia doméstica. Sin embargo, nada ha sido comprobado.

Acá están los videos de ‘La mujer zombie de Seattle’:

