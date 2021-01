Mujer asegura haberse tomado una foto con Paul McCartney sin darse cuenta

Una usuaria de TikTok se volvió tendencia en los últimos días por compartir una anécdota ocurrida hace algún tiempo. Según relató la joven estadounidense, se tomó una foto en Nueva York sin darse cuenta que Paul McCartney estaba pasando por su lado.

Según declaró la mujer en el video publicado en la red social, ella y su madre se encontraban de viaje por la ciudad, por lo que estaban tomando fotos en todos los lugares a los que iban.

En un instante, la mujer le pidió a su madre que le tomara una foto en la calle para recordar la experiencia que había acabado de tener en el Museo Metropolitano de Arte (MET). Sin embargo, la joven no se percató que el gran Paul McCartney estaba pasando por su lado, ya que en ese instante no lo reconoció.

“Mi mamá estaba en frente tomando la foto, por lo que no vi a Paul hasta que me di la vuelta e hice contacto visual con él. Nos quedamos allí durante unos segundos y él se dio cuenta de que estaba tratando de averiguar por qué se veía tan familiar (…) Luego me fui”, declaró la mujer en el video que ya suma más de 17.000 ‘Me gusta.

Posteriormente, al revisar las fotos de su celular, se dio cuenta de que se trataba del exBeatle, por lo que se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que el músico había salido en la fotografía.