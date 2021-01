Korn revela que ha estado trabajando en algo “emocionante”

Brian Welch, guitarrista de Korn, afirmó en días anteriores que la agrupación viene trabjando en un proyecto que será conocido próximamente.



Los anuncios los realizó dentro de la gira que está haciendo para promocionar ‘Perfectly Preserved’, el nuevo álbum de su otra banda Love and Death, que será lanzado el próximo 12 de febrero y hasta el momento cuenta con dos canciones: ‘Down’ y ‘White Flag’.

“Le pregunté a nuestro manager, ya que ahorita estoy con Love and Death, pero sé que la gente me va a preguntar por Korn y me dijo: ‘Solo diles la verdad. Diles que te has estado juntando con ellos, que han estado trabajando en algunas cosas y que pronto tendremos noticias emocionantes‘. Creo que haremos algún tipo de anuncio muy pronto y eso es todo lo que puedo decir”, afirmó Welch.

Hasta el momento, ‘The Nothing’ es el álbum más reciente de Korn, el cual fue lanzado en 2019.