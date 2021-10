Mike Shinoda habla sobre la opción de una gira de Linkin Park con holograma de Chester

En pleno retorno de eventos públicos como conciertos y festivales, las agrupaciones se alistan para saltar a los escenarios y emprender sus giras musicales.

Para hacer un viaje al pasado, el 27 de octubre del 2017 Linkin Park dio su último concierto, el escenario fue el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Por esta razón y para hablar de lo que ha pasado desde aquel entonces, Mike Shinoda habló sobre la idea de regresar a los escenarios.

Más noticias

En conversación con Stryker en su podcast Tuna on Toast, el co-vocalista de la banda habló sobre la noticia de ABBA y su decisión de hacer una gira con hologramas, algo que rechazó contundentemente, además de aclarar que jamás haría algo al respecto con Linkin Park.

Más noticias

“Odio la idea de hacer un holograma de Linkin Park. Es horrible.”

De hecho, Mike agregó que no hasta el momento no tienen una idea clara de lo que pasará en la banda con la ausencia de Chester Bennington:

“Para mí, estoy como, ok físicamente todavía podría hacer una gira. Esa parte es buena. Espero que eso no cambie pronto. Pero ahora no es el momento [para el regreso de la banda]. No tenemos el foco en ello. No tenemos los cálculos resueltos. Y no me refiero a las matemáticas financieras, sino a las emocionales y creativas”.

Eso sí, la idea de salir de gira no se descarta, pero aún no se sabe cómo lo harán.

“Nuestro listón para lo que sería aceptable es alto. Como siempre. Para nuestra banda, cualquier cosa que hagamos, tiene que ser, tiene que superar un cierto listón. Así que no hay, nada ha superado el listón.”