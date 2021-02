Super Bowl: Metallica hará parte del show de cierre

Metallica tendrá su primera presentación del 2021 y será, ni más ni menos, que en el marco del Super Bowl LV, evento que tendrá lugar el próximo 7 de febrero en el estadio Raymond James de Tampa, Florida, desde las 6:30 p.m. (hora colombiana).

Los fanáticos están a la expectativa sobre la actuación de los californianos, ya que no se ha confirmado si tocarán los clásicos que los llevaron a la cima del género o presentarán algo del material en el que han trabajado últimamente.

La banda realizará su intervención en The Late Show With Stephen Colbert a las 11:30 p.m., donde marcarán el fin del partido consagratorio del National Football League, disputado entre The Tampa Bay Buccaneers y The Kansas City Chiefs.

We’re celebrating the #SuperBowl with our friend @stephenathome on Sunday! Tune in to @colbertlateshow’s “A Late Show: Super Bowl Edition” at 11:35pm EST on CBS to catch our performance. #LSSC #LateShow pic.twitter.com/uis4RaAIyb

— Metallica (@Metallica) February 2, 2021