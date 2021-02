Green Day confirma su participación en el Super Bowl: habrá concierto previo

Green Day se unirá a la celebración del Super Bowl 2021, eso sí, su concierto o será el día del juego entre los Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs, sino el 6 de febrero, un día antes del juego.

“¡Emocionados por finalmente estar de vuelta en el escenario!” agregó la banda a su comunicado donde confirmó su concierto, asegurando que será un show épico.

El “billetico” que deben pagar los fanáticos por una boleta del evento

De esta manera los fanáticos de la agrupación liderada por Billie Joe Armstrong podrán esperar las canciones más conocidas de la banda, teniendo en cuenta que su exitoso álbum ‘Dookie’ cumplió 27 años en febrero de este año, además que en el 2019 estrenaron su decimotercer y más reciente álbum de estudio, Father of All Motherfuckers.

Para que los fanáticos de la música de Green Day no se pierdan detalle alguno de su show, deberán conectarse al canal de YouTube de CBS y la NFL a las 7:00 P.M.

Aparte de Green Day, The Weekend, Ariana Grande, Daft Punk y Kendrick Lamar también participarán en el Super Bowl, eso sí, en el show de medio tiempo.

🔥🏈 Psyched to kick off the 10th Annual @NFL HONORS with an epic performance this Saturday at 9pm ET/PT on CBS 🤘#RaiderNation #JustWinBaby pic.twitter.com/4v8TXtqrnr

— Green Day (@GreenDay) February 1, 2021