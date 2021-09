¿Habrá nuevo álbum de Metallica? Lars Ulrich habló de las posibilidades

Metallica es una de las contadas agrupaciones que sigue llenando a su público de lanzamientos y novedades, así que por esta parte los fanáticos de la banda no tienen queja hacia la agrupación.

Pero Metallica no solo pensó en su The Black List, sino que los planes a futuro siguen más que vivos, por eso un nuevo álbum podría venir en camino, tal y como lo aseguró el baterista de la banda, Lars Ulrich.

En conversación con Eddie Trunk en el programa ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’ de Sirius XM, Lars no solo abordó el tema de los 30 años del Black Album, sino también hizo referencia a un nuevo lanzamiento de Metallica, eso sí, dejando claro que no quería comprometerse con tiempos ni fechas.

“Hemos tratado de mantenernos ocupados. Hicimos lo del autocine el verano pasado. Hicimos un evento de All Within My Hands en noviembre. Hicimos (The Late Show With Stephen) Colbert. Mañana actuamos en (Jimmy) Kimmel. Estamos comprometidos. Y estamos creando a cierto nivel. Es demasiado pronto para hablar de un disco o de un calendario o algo así. Pero estamos ocupados. Y es emocionante pensar en las posibilidades. Ahora mismo estamos muy rejuvenecidos y listos para volver.”

Iniciando el 2021 James Hetfield aseguró que Metallica había escrito 10 nuevas canciones, además que la banda tenía todas las intenciones de seguir lanzando material.

Por ahora el tributo al Black Album es lo más reciente de Metallica, un disco que la banda preparó y con el que celebró los 30 años de su emblemático álbum.