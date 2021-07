J Balvin estrena su cover de ‘Wherever I May Roam’ de Metallica

Uno de los covers más esperados dentro de la reedición del ‘Black Álbum’ de Metallica por fin fue estrenado; se trata de la versión de ‘Wherever I May Roam’ de J Balvin, compuesta de un trap en el que el colombiano mezcla su ritmo urbano con la melodía de la banda de rock.

Además, la legendaria banda conformada por Kirk Hammett, Lars Ulrich, James Hetfield y Robert Trujillo también aprovechó la ocasión y reveló una versión inédita de la misma canción, grabada en octubre de 1991 en Oakland, California.

Cabe recordar que la agrupación está preparando este nuevo lanzmiento denominado ‘The Metallica Blacklist‘, para conmemorar los 30 años del legendario disco ‘The Black Album’, que estará compuesto de los covers de más de 50 artistas internacionales y saldrá al aire el 10 de septiembre.

Anteriormente, la banda estrenó diferentes versiones de sus canciones ‘Enter Sandman’, ‘Sad But True’, ‘Holier Than Thou’ y ‘The Unforgiven’; y ahora aparentemente comenzó a compartir los covers y las grabaciones inéditas de ‘Wherever I May Roam’.

Escuche el cover de J Balvin y la versión inédita de Metallica de la canción ‘Wherever I May Roam’: