Apareció protagonista del “meme drogado” y ahora quiere venderlo para sacar provecho

Uno de los memes más famosos de todo internet y cuyo protagonista e mantuvo en el anonimato durante más de 10 años apareció. Se trata de ‘10 Guy’, también conocido con otros nombres como ‘Stoner Stanley’ o ‘Really High Guy’, y por estos lados llamado ‘El drogado’.

Si, se trata del meme del joven que tiene su cara un poco extraña, como si en realidad estuviera drogado y diciendo cosas sin sentido, como bien lo hemos leído durante todos estos años.

Yes it’s me. The Real Deal 👋

10 years of 10 Guy 🙌

The Original 10 Guy meme NFT going live in the near future.

Watch this space 😀 pic.twitter.com/aZ1kzipOu7

— 10 Guy (@10GuyOfficial) April 11, 2021