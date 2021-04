Protagonista de la ‘niña desastre’ recibió 475.000 USD por vender el meme

Zoe Roth es el nombre de la adolescente que hoy en día luce bastante diferente a como el mundo a conoció en 2008, año en el que su rostro se volvió viral en redes sociales gracias una imagen que se convirtió en meme.

Originalmente la fotografía se tomó en el 2005, mientras presenciaba un incendio, y gracias a su expresión, la fotografía se convirtió en uno de los memes más famosos de todo internet.

En conversación con ABC, Zoe aseguró que se siente orgullosa de contar a las personas que es la niña protagonista del meme:

“Nadie me ha reconocido nunca, lo cual es bueno. Todos mis amigos pensaron que era genial. No le digo a la gente realmente quién soy hasta que estamos cerca porque me encanta contárselo a alguien por primera vez”.

Las buenas noticias para Roth no paran, ya que ahora recibió una propuesta para poder vender su meme para que haga parte del Token No Fungible, por lo que podría obtener una gruesa suma de dinero.

Few among us can say they’re a famous meme, but even fewer grew up alongside their image as it became an internet sensation. We sat down with Zoe Roth, or Disaster Girl, to hear what it was like to grow up as a meme 15 years later.https://t.co/rrUTWVMGOD

— Know Your Meme (@knowyourmeme) December 18, 2020