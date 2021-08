Megadeth ya se olvidó de David Ellefson: anunció nuevo bajista para la gira

Después de la decisión que tomó Megadeth con el caso de su exbajista David Ellefson, la banda ya cerró ese capítulo y anunció a un nuevo integrante que los acompañará en una nueva gira.

Así es como Megadeth ya piensa en el futuro de la banda y anunció a James LoMenzo como el próximo bajista de la agrupación, y quien asumirá esta labor en las próximas fechas de la banda, como el Metal Tour del Año.

“Me complace anunciar que el ex bajista y ex alumno de Megadeth, James LoMenzo, ha participado gentilmente en el Metal Tour of the Year”, aseguró Dave Mustaine para el comunicado publicado por Blabbermouth, agregando que “Los ensayos de la gira recién comenzaron, y estamos ansiosos por comenzar a aplastar a América del Norte”.

Esta no es la primera vez que James LoMenzo se integra con Megadeth el bajista ya había hecho parte de la banda en el 2006 hasta el 2010, grabando United Abominations de 2007 y Endgame de 2009, pero el 2010 fue reemplazado por el cofundador de Megadeth, David Ellefson, quien debido al caso sexual en el que se vio envuelto, fue expulsado de la agrupación.

“Estoy muy emocionado de reunirme con Megadeth para el próximo Metal Tour del Año”, confesó LoMenzo, quien además dejó claro que se encuentra muy feliz por compartir de nuevo con Dave Mustaine y compañía: “Estoy muy emocionado de reunirme con Megadeth para el próximo Metal Tour del Año”.

En camino de un nuevo álbum

Desde hace algunos meses Dave Mustaine en nombre de Megadeth ha venido a publicando una serie de adelantos de los sonidos que incluirá este nuevo álbum, el cual llegará al mundo bajo el nombre de The Sick, the Dying and the Dead, eso sí, no se sabe si LoMenzo también reemplazará las pistas de Ellefson en este material.