David Ellefson asegura sentirse decepcionado tras ser despedido de Megadeth

David Ellefson, es bajista de Megadeth, otorgó su primera entrevista después del escándalo que generó su salida de la agrupación. En conversación con ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’, el músico, por primera vez, se refirió al tema.

Según Ellefson, su decisión de “resolver” el caso fue apresurada, además, no tuvo una idea clara de cómo abordar el caso, pues los consejos que recibía eran contradictorios:

“Estuve apresurado y resolví de inmediato. La noche un par de personas me dijeron: ‘Oye, no digas nada’. En particular, MEGADETH no quería que dijera nada. Pero mis asesores legales dijeron: ‘Oye, creo que deberías decir algo. Tienes todo el derecho a defenderte’. Y lo hice. En última instancia, eso llevó a mi destitución de MEGADETH.”, aseguró el bajista.

De paso, añadió que llegó a un acuerdo con la banda para salir con una declaración en conjunto, pero después no contó con el respaldo de la banda.

“Originalmente habíamos hablado de hacer una especie de declaración conjunta y, por supuesto, eso no fue lo que sucedió”.

En la conversación también admitió lo duro que fue para él salir de la agrupación, sobre todo después de haber entregado una vida al proyecto musical.