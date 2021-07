Usó mascarilla para lucir mejor en entrevista de trabajo, no le quitó, y quedó como Shrek

La usuaria de TikTok contó a través de la red social la manera cómo decidió hacerse una mascarilla para lucir mejor, pero jamás esperó que el color verde, producto del tratamiento, fuera difícil de quitar.

De acuerdo con la versión de la mujer, la noche antes de la entrevista de trabajo decidió aplicarse la mascarilla para limpiar su rostro y exfoliar su piel, ya que según ella, se veía un poco mal, así que el tratamiento sería de gran ayuda para que su piel luciera mejor.

“Vi tantos videos sobre los beneficios de la clorofila y la gente decía que era muy buena para la piel. Tengo algunas inseguridades con mi piel y creí que sería buena idea”, aseguró.

Después de seguir todos los pasos que dictaba el tratamiento, fue al lavamanos para remover la mascarilla, y allí fue donde se llevó la sorpresa, pues ni con agua y jabón cayó el tono verde que se aferró a su rostro.

Después de percatarse de su error, preguntó a través de redes sociales “Tengo una entrevista de trabajo en el Banco de América mañana. ¿Alguien tiene una idea de cómo quitar esto? Exfoliarme no ayudo en casi nada, sigo verde”.

@trippitreat Job interview at Bank of America tomorrow does anyone have any ideas on how I can get this off. Exfoliating did barely anything I’m still green. #help ♬ original sound – Kota

Aunque el final quedó en “veremos”, y no se supo si la mujer logró remover el tono verde de su rostro, en redes sociales las opiniones de no hicieron esperar, por lo menos aquellos que recomendaron no aplicarse nada en el rostro sin saber cuáles son las indicaciones del tratamiento.