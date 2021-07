Mark Hoppus, de Blink-182, compartió noticias sobre su estado de salud

En días anteriores, Mark Hoppus, bajista de la legendaria agrupación Blink-182, reveló que fue diagnosticado con cáncer desde hace más de tres meses. Desde entonces, el músico ha estado revelando a través de sus redes sociales las actualizaciones sobre su estado de salud.

Esta vez, el integrante de la banda intérprete de ‘All The Small Things’ utilizó su cuenta de Twitter para anunciar que se realizará un examen crucial que decidirá si “vive o muere”.

“Disculpas si estoy compartiendo demasiado, pero es tan surrealista pensar que esta semana tomaré una prueba que muy bien puede determinar si vivo o muero. Gracias a todos por los pensamientos positivos y el aliento. Leí todos sus mensajes y significan mucho para mí. Gracias”, declaró el músico de 49 años.

De igual forma, Hoppus compartió con sus seguidores de Twitter una radiografía de un tumor localizado en su hombro, junto con el mensaje: “Superar esto mediante quimioterapia o trasplante de médula ósea, pero de cualquier manera estoy decidido a patearle el c*** al cáncer directamente en las nueces. Amor para todos ustedes”.

to beat this through chemotherapy or through bone marrow transplants, but either way I’m determined to kick cancer’s ass directly in the nuts. Love to you all. Let’s. Heckin. Go. pic.twitter.com/6ih3AEJq7y

— ϻ𝔞Ⓡ𝔨 𝐇𝑜Ƥ𝐩ย𝓼 (@markhoppus) July 11, 2021