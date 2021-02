A Marilyn Manson se le fue hondo: policía abre investigación por su caso de abuso

Después de la denuncia por abuso que tiene a Marilyn Manson en el ojo del huracán, ahora la policía investiga al músico para llegar al fondo de caso y poder darle profundidad a su caso.

A semanas de haber sido denunciado por abuso, el Departamento del Sheriff de Los Ángeles ya toma las riendas del caso de Marilyn Manson para abordar los abusos sexuales de los que fue acusado por parte de la actriz Evan Rachel:

“Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años. Fui manipulada y me lavó el cerebro para que me sometiera. He dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes”.

Ahora, el Departamento será el encargado de impartir la ley en el caso de Manson.

“La Oficina de Víctimas Especiales está investigando las denuncias de violencia doméstica que involucran al Sr. Brian Warner, también conocido como ‘Marilyn Manson’, que trabaja en la industria de la música. Los incidentes ocurrieron entre 2009 y 2011 cuando el Sr. Warner vivía en la ciudad de West Hollywood”.

Dentro de las múltiples denuncias que comenzaron a llegar junto con la de Rachel, la estilista Love Bailey también expuso su caso:

“No soy fan de la cultura de la cancelación pero cuando alguien como Marilyn Manson te apunta con una pistola a la cabeza, es hora de hablar”.