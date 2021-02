Nuevo golpe para Marilyn Manson: su manager lo abandona

Marilyn Manson se vio envuelto en una nueva polémica tras las acusaciones de abuso sexual y represión, por esta razón, ante la ola de comentarios que desataron las denuncias, ahora su representante, Tony Ciulla, empacó maletas y abandonó su cargo después de 25 años de trabajo junto al músico.

Ciulla comenzó su trabajo con Manson con el lanzamiento de ‘Antichrist Superstar‘ en 1996, y además se mantuvo al lado del artista en controversias como el tiroteo en Columbine.

Las acusaciones hacia Manson no fueron indiferentes entre quienes han compartido con él en diferentes épocas de su vida, entre quienes están Trent Reznor de Nine Inche Nails, Wes Borland de Limp Bizkit y el actor Norman Reedus.

Rachel Wood fue la encargada de destapar las acusaciones que ahora tienen a Manson en el blanco de las críticas:

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a cuidarme cuando era apenas una adolescente y abusó terriblemente de mi por años. Me lavó el cerebro y me manipuló hasta la sumisión. Vivía con miedo a represalias, calumnias y amenazas. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y hacer un llamado a todas las industrias que lo han apoyado, antes de que lastima más vidas. Estoy con todas esas víctimas que no estarán más en silencio.”