Conozca a Lucia Javorcekova, la excliclista que ahora está en OnlyFans

El nombre de Lucia Javorcekova ha estado sonando en los últimos días en todo el mundo. Sin embargo, son muchas las personas que se preguntan quién es esta hermosa mujer.

Tal parece ser que esta mujer es una excliclista que en sus mejores momentos prometía ser una gran figura de este deporte; sin embargo, años atrás decidió abandonarlo de forma profesional, ya que no alcanzó a llegar a los puestos más altos dentro del mismo.

Por tal motivo, la eslovena quiso darle un giro a su vida y comenzó a incursionar en las redes sociales, donde descubrió que podría sobresalir gracias a su impresionante físico que la ha llevado a alcanzar casi dos millones de seguidores en Instagram.

No obstante, la ahora modelo de redes sociales no quiso quedarse solo con Instagram, por lo que también decidió crear una cuenta en OnlyFans, pero con la diferencia de que publica sus contenidos totalmente gratis, algo que no es muy común en la plataforma.

Acá están algunas de las fotos más candentes de Lucia Javorcekova, considerada por algunos como la ciclista más atractiva del mundo:

