Lollapalooza regresa y revela su cartel oficial para el 2021

Después de que la alcaldesa Lori Lightfoot, el cofundador de Lollapalooza, Perry Farrell, y la comisionada de salud pública de Chicago anunciaran el regreso del festival de música más grande de la ciudad, este miércoles se reveló el cartel oficial del evento que se llevará a cabo del 29 de julio al 1 de agosto.

Foo Fighters, Post Malone, Tyler, The Creator y Miley Cyrus encabezan el line up, conformado también por grandes artistas como Limp Bizkit, Modest Mouse, Jimmy Eat World, Band OF Horses, Young The Giant, LP y muchos más.

Las entradas para el evento que tendrá lugar en Grant Park estarán a la venta este miércoles a partir de las 12 p.m. en la página oficial de Lollapalooza. No obstante, se conoció que los asistentes tendrán que llevar su certificado de vacunación contra la COVID-19 o los resultados negativos de la prueba para poder ingresar.

Acá está el cartel completo de Lollapalooza 2021: