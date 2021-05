Dave Grohl contó el “mal viaje” que tuvo cuando fumó marihuana con Miley Cyrus y Joan Jett

Por estos días Dave Grohl viene celebrando dos estrenos audiovisuales: uno sobre su vida llena de rock n roll y otro que patrocinó su mamá, quien decidió hablar sobre la experiencia de educar a uno de los iconos del rock que aún se mantiene en pie.

Rockactividad

Sin duda Dave es un libro de historias, de las cuales no habla muy a menudo, como por ejemplo la vez que fumó marihuana con Miley Cyrus y Joan Jett, juna anécdota que fue más allá de compartir un porro.

En entrevista para Rolling Stone el músico habló sobre la anécdota en el 2015.

Agregó a su historia que después de haber fumado marihuana recordó que tenía una presentación con casi nadie… con Ringo Starr.

“Recuerdo bajar y quedármele viendo a Jerry Lee Lewis y ni siquiera poder articular palabra. Lo peor fue que en lo que intentaba encontrar un lugar donde sentarme, uno de los productores de la ceremonia me interceptó porque tenía que estar en el escenario para cantar “With A Little Help From My Friends” con Ringo Starr y otros músicos, y estaba tan drogado que todo lo que quería hacer era esconderme detrás de Stevie Wonder”.

¿Se le notaba mucho?