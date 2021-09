LEGO lanzará set de la popular guitarra Fender Stratocaster

Desde el próximo 1 de octubre, los amantes del rock y las guitarras eléctricas podrán adquirir con LEGO un set oficial de la icónica guitarra Fender Stratocaster.

Por medio del proyecto LEGO Ideas, el diseñador esloveno Tomáš Letenay presentó el diseño del nuevo set de la compañía, que hará un homenaje al instrumento que acompañó a grandes músicos como Jimi Hendrix & Rory Gallagher.

Mire También: ¡Igualitos! El doble de Tom Holland que se tomó TikTok

Los fans de la música y los bloques podrán adquirir por un costo de $99.00 dólares la figura que mide 36 cm de alto y 11 de ancho, e incluye detalles como las 6 cuerdas, el talí, pastillas y plug.

Check out LEGO’s new official Fender Stratocaster set: https://t.co/SMYlRIWPsy @Fender @LEGO_Group pic.twitter.com/ex3ATqrYNW

— Consequence (@consequence) September 9, 2021