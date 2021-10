La descartaron en su búsqueda de trabajo porque sonrió mucho en la entrevista

La historia de esta mujer desató toda clase de comentarios contra la empresa que decidió descartar el perfil laboral de la mujer por haber sonreído mucho en la entrevista de trabajo.

María Manuela Fernández fue la protagonista de esta polémica historia que fue compartida a través de LinkedIn, donde contó como su proceso había terminado después de recibir una respuesta insólita de parte de la empresa.

“Me postulé hace 1 mes para ser selectora en una consultora, tuve la entrevista, pero me dijeron ‘preferimos seguir con otra persona’. Súper entendible, no es la primera vez que me lo dicen. Ayer me postulé a otra vacante, pero resulta que era la misma, esta vez, realizada por otra persona. Y hoy me llegó este mail: ‘Sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática’ y por esto no me eligieron para el puesto”, contó la mujer en su versión.