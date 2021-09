Renunció a su trabajo y los muy tóxicos le pagaron la liquidación con monedas

El joven que renunció a su trabajo tendrá aun más trabajo gracias a la liquidación, ya que la empresa donde laboraba decidió pagarle con monedas el monto que debía pagarle para oficializar su salida de Alfie’s, en Irlanda.

Rian Keogh, como es el nombre del protagonista de la historia, trabajó durante dos meses en Alfie’s, un bar ubicado en Irlanda, donde la administración del lugar pagó con un balde lleno de monedas la liquidación de Rian, quien según medio locales, reclamó en varias oportunidades el pago por el trabajo realizado.

Durante varias semanas los dueños del bar pidieron a Rian un plazo para poder reunir el dinero equivalente a su liquidación, así que ante la insistencia del empleado, por fin le dijeron que podía pasar al establecimiento para poder saldar la deuda, pero a cambio de un cheque o unos billetes, al joven le entregaron un balde lleno de monedas.

El exempleado no le puso problema al método de pago, pero compartió su historia a través de redes sociales, donde mostró con una serie de fotografías como sus antiguos jefes le pagaron 335 euros con monedas de cinco centavos.

Su experiencia desató una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios valoraron la paciencia de Keogh, mientras que otros aseguraron que no hubieran admitido este método de pago.

If anyone wants to know what it was like to work in alfies on south william street just know after chasing my last pay for weeks I finally got it but in a bucket of 5c coins. pic.twitter.com/otKhikIU5q

— Rian Keogh (@rianjkeogh) September 14, 2021