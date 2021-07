Jonathan Davis de Korn presenta su oscuro cover de ‘Its A Sin’ de Pet Shop Boys

El líder y vocalista de Korn, Jonathan Davis, compartió la versión de ‘Its A Sin’ de Pet Shop Boys, causando una división de opiniones al tratarse de una de las canciones más exitosas que el grupo británico lanzó en 1987.

Este cover fue realizado por el músico para ser incluido en el soundtrack de la serie de Amazon Prime “Paradise City”, la cual ya había presentado una versión de “A Girl Like You”, canción de Edwin Collins que fue versionada por Machine Gun Kelly y Travis Barker.

Sin embargo, Jonathan Davis no es el único musico que hace parte de “Paradise City”, a la musicalización también se unieron agrupaciones como Kings Of Leon, Smashing Pumpkins y hasta Sleeping With Sirens.

¿De qué trata “Paradise City”?

La serie fue creada por Ash Avildsen y será lanzada como un spin off de la producción estrenada en 2017 llamada “American Satan”, que contó con el trabajo de Andy Bisack y que en esta oportunidad contará con Bella Thorne. Cuenta la historia de una estrella de rock y un pequeño fan que lo tiene como su ídolo; ambos se verán consumidos por el mercado de la música que se mueve en Los Ángeles.