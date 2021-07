The Rolling Stones vuelve a lanzar su gira por Estados Unidos

The Rolling Stones anunció el relanzamiento del tour que había sido suspendido por la pandemia de COVID-19.

El icónico grupo de rock, The Rolling Stones, dejó a sus fanáticos emocionados con el relanzamiento de su próxima gira en Estados Unidos, la cual tuvo que ser aplazada por la pandemia de COVID-19 que obligó a suspender los eventos públicos a nivel mundial.

Este nuevo tour denominado ‘No Filter’, comenzará en San Luis, Misuri, el próximo 26 de septiembre, y continuará en diferentes ciudades como Charlotte, Pittsburgh, Nashville, Minneapolis, Tampa, Dallas, Atlanta, Detroit y Austin.

Además de las ciudades mencionadas anteriormente, The Rollling Stones agregaron nuevas fechas en varias locaciones como el Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans, el SoFi Stadium en Los Ángeles y el Allegiant Stadium en Las Vegas.

“Estoy muy emocionado de volver al escenario nuevamente y quiero agradecer a todos por su paciencia (…) ¡Nos vemos pronto!”, manifestó en un comunicado Mick Jagger, cantante y líder de la banda recordada por grandes éxitos como ‘Paint It, Black’ o ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’.

De igual forma, Keith Richards, integrante de la agrupación, declaró con emoción: ”¡Estamos de vuelta en la carretera! ¡Los veo allí!”.

Las entradas para la gira ‘No Filter’, que finalizará en noviembre, saldrán a la venta el próximo 30 de julio; no obstante, las boletas adquiridas para el evento que tendría lugar el año pasado, también serán válidas para estos nuevos conciertos reprogramados.