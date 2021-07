Green Day regresa a los escenarios con sus canciones más legendarias

Después de un año sin conciertos a causa de la pandemia de COVID-19, que obligó la suspensión mundial de eventos públicos, diferentes países como Estados Unidos ya están volviendo a la normalidad con algunos recitales como el más reciente de Green Day.

La banda liderada por Billie Joe Armstrong se presentó en el auditorio Cain’s Ballroom, en Tulsa, como parte de un adelanto para su próxima gira denominada ‘Hella Mega Tour’, que tendrá lugar del 24 de julio de 2021 al 2 de julio de 2022, y de la cual también harán parte Fall Out Boy y Weezer.

En esta nueva presentación, la agrupación estadounidense de punk rock​​ interpretó sus canciones más legendarias como ‘When I Come Around’, ‘Welcome To Paradise’, ‘Holiday’, ‘Boulevard Of Broken Dreams’ y ‘Jesus Of Suburbia’.

De igual forma, Green Day aprovechó y tocó por primera vez en vivo su nueva canción ‘Pollyanna‘, que fue lanzada hace dos meses y que podría hacer parte de un próximo álbum junto al sencillo ‘Here Comes The Shock’.

Estos son algunos videos de fanáticos de la presentación de Green Day: