Diez álbumes esperados y confirmados que llegarán en el 2022

En el 2021 conocimos muchos adelantos de lo que vamos a escuchar en este 2022, Jack White con Taking Me Back, Placebo presentó ‘Beautiful James’, entre otras canciones, fueron la presentación de algunos álbumes que llegarán a lo largo de este año.

Jack White regresará este año con dos álbumes en solitario. Después de escuchar ‘Taking Me Back‘, el cantante se alista para lanzar ‘Fear Of The Dawn’ y estará disponible a partir del 8 de abril. Más adelante, el 22 de julio, escucharemos ‘Entering Heaven Alive’

En septiembre del 2021 nos enteramos que Edwin Congreave dejó la banda «para ir a la universidad«, sin embargo esto no fue impedimento para que Foals confirmaran que en el 2022 vienen con un álbum del cual ya escuchamos ‘Wake Me Up‘.

Beautiful James, de Placebo, fue una de las canciones más importantes en Radioacktiva del 2021, y es que después de 9 años por fin nos dieron mostraron canciones nuevas. Ahora la banda confirma que el 25 de marzo del 2022 escucharemos un disco completo llamado ‘Never Let Me Go’.

El quinto álbum de estudio de Alt-J llegará el próximo 11 de febrero, se llamará ‘The Dream‘ y es el primero que la banda británica lanza en cuatro años.

El 11 de febrero del 2022 la potente voz de Pearl Jam, Eddie Vedder, lanzará ‘Earthling’, su próximo trabajo discográfico que llega 11 años después de ‘Ukulele Songs’.

Después de 6 años, Band of Horses regresa al ruedo con su sexto disco llamado ‘Things Are Great‘ y se podrá escuchar a partir del 22 de enero.

Los vimos en vivo en el Festival Estéreo Picnic, en pandemia hicieron cosas por separado pero también confirmaron que el 18 de febrero Metronomy llega con un nuevo álbum llamado ‘Small World’

Otra banda que duró un par de años sin anunciar un nuevo disco fue White Lies, pero después de este tiempo anunciaron que el 18 de febrero ‘As I Try Not To Fall Apart’

Liam Gallagher también se prepara para lanzar su álbum como solista, el tercero de su carrera, llamado ‘C’MON YOU KNOW’ y estará en las calles el 27 de mayo.

Korn confirmó el lanzamiento de ‘Requiem’ el 4 de febrero de 2022, llega después del lanzamiento de ‘The Nothing’ y promete ser un éxito.