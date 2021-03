Joe Biden casi no puede subirse al avión presidencial y se cayó tres veces

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, sufrió tres caídas consecutivas cuando quería subirse al avión presidencial, y cómo internet todo lo sabe, el video que evidenció su misión imposible fue publicado a través de redes sociales.

Después de perder el equilibrio, Joe Biden, en su misión de subir por las escaleras del Air Force One, el avión presidencial de los Estados Unidos y la segunda casa de Joe Biden.

El video registra como el mandatario trastabilla hasta caer, y así tres veces seguidas hasta que logra mantener el equilibrio, se sacude las rodillas, y sigue con el objetivo de entrar al avión.

Eso si, como era de esperarse, los comentarios y reacciones en redes sociales no fueron más que de burlas por los intentos de subir al avión protagonizados por Biden.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32

— Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021