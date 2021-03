Shakira revela que se pinta la uñas de manera pesada con Metallica de fondo

La cantante barranquillera reveló a través de su cuenta de Twitter su plan para pintarse las uñas, una faceta que no muchos conocían de ella.

Shakira presumió el plan que tiene para pintar sus uñas, haciendo uso de Metallica para poder llevar a cabo su actividad, eso sí, vistiendo una camiseta de la banda y mostrando su lado más oscuro.

Aunque Shakira es conocida como una artista pop, que recientemente regresó a los listados musicales más importantes del mundo gracias a su colaboración con los Black Eyed Peas, en conversación con Chicago Tribune, en 2003, la barranquillera habló del lado rock que lleva dentro:

Siempre me gusta reinventarme y reinventar mis propias canciones. Así que las versiones de algunos temas son más experimentales. En general, creo que el lado rock de mi música sale de forma más natural. Por alguna razón, en el escenario mis canciones suenan mucho más orientadas al rock ‘n’ roll.

On Tuesdays we listen to Metallica and we paint our nails fluorescent blue 💅💙 pic.twitter.com/NSYPVOi476

— Shakira (@shakira) March 16, 2021