Jared Leto luce irreconocible en su nuevo personaje para ‘House of Gucci’

Jared Leto se ha destacado en su trayectoria como actor por la gran capacidad que tiene para transformarse dentro de sus papeles, logrando una personificación destacable en sus personajes de la pantalla grande.

Anteriormente se habían revelado las imágenes del aspecto de Leto como el ‘Joker’ en la ‘Liga de la Justicia’ de Zack Snyder; y ahora se filtró el look que el actor tendría en la película ‘House of Gucci’, donde interpretará a Paolo Gucci, primo del fallecido ícono de la moda.

Algo que llamó la atención de los fanáticos de Leto fue su apariencia irreconocible, ya que se ve como un adulto mayor, sin pelo y totalmente diferente al look que lo ha identificado durante su carrera artística.

Acá están las fotos:

Jared Leto on set as Paolo Gucci #HouseOfGucci pic.twitter.com/MIWCYlWCT1

Jared Leto spotted on set today. Look at his transformation!!! (March 17, 2021) #HouseOfGucci pic.twitter.com/rBHi2PPS7E

— 𝑮𝒂𝒃𝒔 🦇 (@MorbyLeto) March 17, 2021